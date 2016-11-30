Впервые с 2008 года: ОПЕК договорилась об объемах сокращения добычи нефти

О договоренности, которую удалось достичь на министерской встрече членов ОПЕК, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Добыча будет сокращена на 1,2 млн барр. в сутки.

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По последним данным ОПЕК, представленным в докладе организации 11 ноября, по итогам октября среднесуточная добыча нефти составляла 33,64 млн барр. в сутки.

По состоянию на 16:00 котировки на февральские фьючерсы нефти марки Brent составляли $51,20 за баррель, WTI — $48,84.

Как отмечает Bloomberg, соглашение также будет включать сокращение нефтедобычи примерно на 600 тыс. барр. в сутки странами, не входящими в ОПЕК.

Ранее источник Reuters сообщал, что ОПЕК ждет от России сокращения добычи на 400 тыс. барр. в сутки, что, по мнению российской стороны, является «несколько чрезмерной цифрой». Иранский министр нефти Биджан Зангане накануне переговоров говорил Reuters, что Россия готова сократить объем добычи, если члены ОПЕК придут к соглашению, передает РБК.

Странам ОПЕК удалось договориться о снижении добычи нефти впервые с 2008 года. Тогда ОПЕК договорилась о снижении добычи на 2,2 млн барр. в сутки, что стало самым крупным снижением в истории картеля. Предварительная договоренность о снижении добычи была достигнута в конце сентября в Алжире — тогда речь шла о снижении добычи до 32,5–33 млн барр. в сутки, но о конкретных объемах так и не договорились.