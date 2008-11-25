Тимошенко поддерживает создание комплекса на базе «Энергоатома»

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила изучить целесообразность возвращения к идее объединения НАЭК «Энергоатом» с предприятиями атомно-промышленного комплекса для обеспечения финансирования их развития.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение премьер дала в ходе совещания, посвященного развитию инфраструктурных проектов в энергетике и угольной отрасли.

«Речь идет о создании единого комплекса на базе «Энергоатома» относительно собственного ядерно-топливного цикла, и было бы абсолютно целесообразно иметь такие проекты возле тех мощных хозяйствующих субъектов, которые на сегодняшний день могут обеспечить финансирование, стабильную поддержку и развитие. «Энергоатом» прямо заинтересован в том, чтобы были созданы системы обеспечения собственным ядерным топливом, и я считаю, что нам нужно провести все объединительные работы. То есть все предприятия, которые сейчас имеют отношение к собственному ядерно-топливному циклу, нужно вводить в структуру «Энергоатома». И нужно делать так, чтобы финансовые ресурсы, постоянно циркулирующие через эту систему, не приходилось искать искусственно», - сказала премьер.

При этом она отметила, что в случае отсутствия у НАЭК «Энергоатом» достаточных средств на развитие перспективных проектов в атомно-промышленном комплексе правительство готово привлекать кредитные средства.

«Если не сможем финансировать в следующем году за счет оборотных средств «Энергоатома» и заложенной наценки в тарифах, значит, будем привлекать долгосрочные кредитные ресурсы», - сказал Ю.ТИМОШЕНКО.

Идея привлечения НАЭК «Энергоатом» в качестве финансового донора для развития предприятий атомно-промышленного комплекса была инициирована правительством Виктора ЯНУКОВИЧА в 2006 году. По инициативе Минтопэнерго, возглавляемого тогда Юрием БОЙКО, был создан государственный концерн «Укратомпром», в который помимо НАЭК «Энергоатом» вошли шесть госпредприятий и ряд исследовательских институтов.

Создание концерна с участием НАЭК «Энергоатом» было подвергнуто резкой критике со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который своим указом от 13 августа 2007 г. приостановил действие постановлений Кабмина о создании «Укратомпрома» и обратился в Конституционный Суд с представлением о соответствии указанных постановлений Конституции Украины. Президент, в частности, указывал, что вхождение «Энергоатома» в состав концерна создает риски для отчуждения из госсобственности атомной генерации, поскольку уставом госконцерна предусмотрено пользование активами указанных предприятий на принципах полного хозяйственного ведения.

И хотя КС отказал в открытии производства по представлению Президента, 24 декабря 2007 г. Кабмин Юлии ТИМОШЕНКО все же отменил постановление о создании госконцерна «Укратомпром». В апреле 2008 года Кабинет министров принял решение о создании государственного концерна «Ядерное топливо», который является по сути правопреемником ликвидированного «Укратомпрома», однако без участия НАЭК «Энергоатом». 10 сентября Кабмин утвердил устав концерна «Ядерное топливо».

В состав концерна включены госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, создаваемого на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии». После завершения санации в состав концерна также планируется включить ГП «Цирконий».