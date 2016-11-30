Нефтяная сделка ОПЕК: стало известно, на сколько страны сократят добычу

Страны-члены ОПЕК договорились о снижении нефтедобычи впервые с 2008 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра нефти Ирана Биджана Зангане.

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Члены ОПЕК согласились снизить добычу до 32,5 млн барр./​сутки начиная с января 2017 года, сообщил иранский министр журналистам после встречи на уровне министров в Вене.

По итогам переговоров Саудовская Аравия согласилась снизить добычу нефти на 486 тыс. барр. — до 10,058 млн барр./сутки., следует из текста соглашения, на которое ссылается Bloomberg. Ирак, вторая по нефтедобыче страна в картеле, будет добывать 4,351 млн барр./сутки — это на 210 тыс. меньше, чем в октябре. При этом Иран получил возможность увеличить добычу с 3,7 млн почти до 3,8 млн барр./сутки. Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт снизят суточную добычу на 139 тыс. и 131 тыс. соответственно.

Соглашение также призывает страны, не входящие в ОПЕК, сократить объем добычи нефти до 600 тыс.барр./сутки. Члены ОПЕК планируют провести переговоры с не входящими в картель нефтедобывающими странами на следующей неделе в Дохе.

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Следующая встреча ОПЕК состоится 25 мая 2017 года, организация намерена продлить срок действия соглашения еще на шесть месяцев, сообщил журналистам в Вене министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада.

Вечером в среду глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия, крупнейший производитель нефти за пределами ОПЕК, готова присоединиться к соглашению. «Россия поэтапно снизит добычу в первом полугодии 2017 года в объеме до 300 тыс. барр./сутки в сжатые сроки, исходя из своих технических возможностей», — приводятся слова Новака в сообщении пресс-службы министерства, передает РБК.

На новости о соглашении ОПЕК цены на нефть выросли более чем на 8%.