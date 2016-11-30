Индонезия приостановила членство в ОПЕК

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник, передает РБК.

При этом положенная стране квота в 740 тыс. барр. нефти в сутки будет распределена между остающимися в ОПЕК государствами.

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Индонезия впервые присоединилась к ОПЕК в 1962 году, через два года после создания картеля. В 2008 году страна объявила о своем выходе из состава крупнейшего объединения нефтедобытчиков и вновь вернулась в него только в конце 2015 года.

В преддверии нынешнего саммита ОПЕК министр энергетики Индонезии Игнасиус Йонан заявлял о том, что испытывает смешанные чувства и не знает, чем закончится встреча.

Как сообщал УНИАН ранее, на саммите ОПЕК принято решение сократить совокупный объем нефтедобычи членами картеля на 1,2 млн барр. в сутки, так что общая нефтедобыча картеля составит 32,5 млн барр. в сутки. При этом Саудовская Аравия обязалась сократить суточную добычу с 10,54 млн барр. в октябре до 10,06 млн барр.