Еврокомиссия представила концепцию стимулирования энергоэффективности в ЕС

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa

Согласно предложенному плану, страны-члены ЕС должны снизить уровень потребления энергии на 30 процентов к 2030 году по сравнению с 1990 годом. К этому времени целевым показателем были 27 процентов. Это должно помочь сэкономить около 70 миллиардов евро на закупки нефти и газа и создать дополнительно около 400 тысяч рабочих мест.

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К 2030 году уровень использования возобновляемых источников энергии должен составить не менее 27 процентов, но в комиссии ожидают, что этот показатель может составить и 50 процентов.

Для достижения этой цели Еврокомиссия планирует использовать различные инструменты. В частности, для поставщиков и распределительных компаний после 2020 года станет обязательной ежегодная экономия энергии на 1,5 процента. Планируется также ускорение реконструкции зданий с целью повышения энергоэффективности, чтобы к середине 21-го века отказаться от использования ископаемого топлива для отопления.

Должны также возрасти инвестиции в общественные здания: больницы, школы, помещения судов, а также социальное жилье. До 2020 года на эти цели Европейский инвестиционный банк совместно с государствами-членами может выделить около 10 миллиардов евро.

Кроме того, в ЕС будут поощрять использование транспортных средств, которые не загрязняют окружающую среду. В частности, Еврокомиссия предлагает предусмотреть зарядные станции для электромобилей в общественных зданиях.