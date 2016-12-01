Нефть продолжает дорожать после решения ОПЕК сократить добычу

Мировые цены на нефть в четверг активно растут, продолжая положительную динамику предыдущей торговой сессии, на фоне решения ОПЕК ограничить свой уровень добычи; стоимость нефти марки WTI впервые с 27 октября поднялась выше психологически важной отметки в 50 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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Сегодня утром стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,31% - до 52,52 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,33% - до 50,08 доллара за баррель, сообщает Прайм.

ОПЕК в среду достигла соглашения о сокращении с 1 января 2017 года своей добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Их добыча должна суммарно снизиться на 600 тысяч баррелей в сутки, из которых 300 тысяч баррелей в день согласилась обеспечить Россия. Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.