Транзит российского газа через Украину вырос на 22%

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за январь-ноябрь 2016 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 73,5 млрд куб. м, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза», оператора газотранспортной системы Украины.

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Согласно сообщению, в ноябре объем транзита составил 8,5 млрд куб. м газа, что на 46% больше показателя ноября прошлого года.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м, за 2015 год - увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.