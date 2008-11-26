Мировые цены на нефть заметно снизились

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов во вторник на ведущих нефтяных биржах заметно снизились, сообщает РБК.

Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки 25 ноября 2008 г. составили: в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 50,35 (-3,58) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 50,77 (-3,73) долл./барр.

Снижение цен на черное золото произошло, как отмечают аналитики, из-за коррекции рынка после резкого удорожания в понедельник более чем на 9%. Кроме того, инвесторов по-прежнему пугает возможность снижения спроса на основной энергоноситель из-за рецессии на рынках США и ЕС.

Напомним, 24 октября 2008 г. на внеочередном заседании ОПЕК приняла решение сократить добычу нефти на 1,5 млн барр./сутки по отношению к производственному показателю за сентябрь 2008 года. Следующее плановое заседание картеля должно было пройти лишь 17 декабря с.г. в Алжире, однако резкое падение цен на нефть заставило участников ОПЕК вновь собраться на внеочередную встречу. Следующее собрание членов картеля состоится в Каире 29 ноября с.г.

25 ноября глава Министерства энергетики РФ Сергей Шматко в ходе своего визита в столицу Индии г.Дели заявил, что Россия не исключает возможности скоординированного с организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сокращения объемов добычи нефти.