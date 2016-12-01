В Украине с начала года выросла добыча угля

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-ноябре 2016 года выросла на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 37,002 миллиона тонн с 36,351 миллиона тонн.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства энергетики и угольной промышленности, размещенных на сайте Профсоюза работников угольной промышленности.

В ноябре добыча угля в Украине составила 3,8 миллиона тонн. Госшахты за прошлый месяц подняли на-гора почти 264 тысяч тонн твердого топлива.

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Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 39,759 миллиона тонн с 65 миллионов тонн. При этом 6,742 миллиона тонн топлива было добыто на государственных шахтах.

Добыча угля в Украине за 10 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилась на 0,2% - до 33,2 миллиона тонн.

Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный уголь импортировался из Южно-Африканской Республики.