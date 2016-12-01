Украина с начала года сократила импорт газа

Украина в январе-ноябре текущего года сократила импорт газа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 5% - до 9,3 миллиарда кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

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Согласно сообщению, в ноябре импорт газа в Украину из стран ЕС составил 1,5 миллиарда кубометров, что в 2 раза больше чем в ноябре прошлого года.

В пресс-службе отметили, что что импорт газа для отечественных нужд последний год осуществляется только с территории европейских стран.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки российского газа. В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

По данным Государственной службы статистики, в 2015 году Украина импортировала 16,4 миллиарда кубометров газа, что на 15,8% меньше, чем в 2014 году.