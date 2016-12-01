Стоимость Brent впервые с октября превысила $53

Цены на нефть обновили полуторамесячный максимум. Стоимость барреля Brent на торгах в Лондоне достигла 53 долларов. Это на 2,3% выше уровня вчерашнего закрытия, сообщает Прайм.

"Растут и фьючерсы на американскую нефть WTI. К 16:00 стоимость барреля этой смеси подорожала на 2,4% до 50,62 доллара", - говорится в сообщении.

Читайте такжеИндонезия приостановила членство в ОПЕК

Отмечается, что вперед цены на нефть по-прежнему толкает новость о заключении сделки в формате ОПЕК+ по сокращению мирового объема добычи.

"Страны картеля договорились о сокращении с 1 января 2017 года своей добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона", - отмечает издание.

Решение о снижении добычи поддержала и Россия. Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.