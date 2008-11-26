”Нафтогаз” до конца недели погасит долг за сентябрь

До конца недели НАК «Нафтогаз Украины» погасит 380 млн. долл. за газ, потребленный в сентябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО в ходе круглого стола «Энергетическая политика Украины в условиях мирового экономического кризиса» сегодня в Киеве.

«За сентябрь 380 млн. долл. до конца недели погасим и начнем погашать задолженность за октябрь», - сказал он, комментируя договоренности между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», достигнутые вчера, во вторник, в Москве.

При этом И.ДИДЕНКО добавил, что после этого «продолжим разговор о долгосрочном контракте с "Газпромом».

Как сообщал УНИАН, 25 ноября на встрече в Москве председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНА и глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР договорились, что «Нафтогаз Украины» до 1 декабря текущего года погасит задолженность за газ, поставленный в сентябре, и часть задолженности за газ, поставленный в октябре 2008 года.

На переговорах было подчеркнуто, что «переход на прямые долгосрочные контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» возможен только при условии погашения украинской стороной всей имеющейся задолженности».

Напомним, на прошлой неделе Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал распоряжение председателю правления "Газпрома" Алексею МИЛЛЕРУ взыскать долг за газ с Украины. А.МИЛЛЕР сообщил, что украинский долг за российский газ составляет 2,4 млрд. долл. Он также рассказал журналистам, что при переходе на рыночные отношения в сфере поставок российского газа в Украину его цена с 1 января в 2009 г. может превысить 400 долл. за тыс. куб. м.

Сегодня на пресс-конференции в Киеве уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что задолженность Украины за газ составляет 1,26 млрд. долл.

По его словам, структура этого долга состоит из: 400 млн. долл. - это неоплата за газ, потребленный в сентябре 2008 года, и 860 млн. долл. - за газ, потребленный в октябре 2008 года. При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ уточнил, что это задолженность без учета штрафных санкций.