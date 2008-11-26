Средняя цена на российскую нефть в 2008 г. - 96 долл. за барр.

Среднегодовая цена на российскую нефть по итогам 2008 года будет около 96 долларов за баррель, сообщил вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин, сообщает РИА Новости.

"Фактическая цена с начала года - 98,7 доллара за баррель, и к концу года она упадет, потому что сегодня она меньше 50 долларов за баррель - 46,7 доллара за баррель. Средняя цена по году будет около 96 долларов за баррель", - сказал Кудрин, выступая в среду в Совете Федерации.

Еще летом российские власти намеревались пересмотреть прогноз цены на нефть в бюджете-2008, ожидая по итогам года 112 долларов за баррель.

Кудрин констатировал, что в настоящее время цена на нефть "не дотянула до 100 долларов за баррель". Он отметил, что по итогам года все равно будет рекордно высокая цена на нефть - если считать среднегодовой результат. В прошлом году цена на нефть составила также рекордные 69 долларов за баррель.

За всю историю наблюдения цен на нефть такого повышения, более 50 долларов за баррель в среднем за год, в течение такого длительного периода не было, заметил Кудрин.

"То, что она должна была опуститься, это было понятно, это было известно", - отметил вице-премьер, сказав при этом, что скачок цен, который наблюдался в последние годы, не был связан с увеличением потребления.