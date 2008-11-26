«Нафтогаз» не может купить валюту для погашения долга перед «Газпромом»

Глава правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Олег Дубина заявляет, что компания не может приобрести валюту для погашения долга перед российским ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Дубина сказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«На сегодняшний день в Украине невозможно купить валюту. Вчера мы порядка 600 млн. (грн.) загнали на межбиржу и валюты не купили», - отметил О.Дубина.

Глава правления сообщил, что сегодня он планирует урегулировать этот вопрос во время консультаций с представителями Национального банка.

В этом связи напомним: 25 ноября Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что обеспокоен сохранением высокого спроса на валюту на межбанковском рынке.

По словам Президента, 24 ноября спрос на доллар на межбанке превышал 1 млрд. долларов. При этом предложение составляло 0,5 млрд. долларов.

В свою очередь, первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак сообщил, что на сегодня уже ведется работа относительно определения причин высокого спроса на валюту, и уже до конца недели, возможно, можно будет выйти на принятие каких-либо решений в данном вопросе. В частности, А.Шлапак отметил необходимость проверки целесообразности операций банков по покупке валюты для собственных нужд.

В продолжении темы «Нафтогаза»: сегодня журналистам О.Дубина подтвердил, что в ходе вчерашних переговоров в Москве «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» договорились о погашении Украиной до 1 декабря задолженности за поставку природного газа в сентябре - 380 млн. долл. По его словам, очередной раунд переговоров состоится после погашения «Нафтогазом» своей задолженности.

Глава правления НАК отметил, что «Газпром» понимает объективность причин возникновения задолженности украинской стороны.

«С сентября сократился объем потребления газа украинской промышленностью – на 300 млн. (куб. м), в октябре – на 1,050 млрд., а в ноябре мы прогнозируем сокращение потребления на 2 млрд. Это тот газ, который был закачан в хранилища, но не реализован», - пояснил он.

«Я хотел бы, чтобы НАК «Нафтогаз Украины» не становился опять плацдармом для политических заявлений», - подчеркнул О.Дубина.

Напомним, на прошлой неделе Президент РФ Дмитрий Медведев дал распоряжение председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру взыскать долг за газ с Украины, если потребуется, то и в судебном порядке. А.Миллер сообщил, что украинский долг за российский газ составляет 2,4 млрд. долл. Он также рассказал журналистам, что при переходе на рыночные отношения в сфере поставок российского газа в Украину его цена с 1 января в 2009 г. может превысить 400 долл. за тыс. куб. м.

25 ноября первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр Шлапак назвал безосновательными заявления о долге Украины перед «Газпромом», поскольку НАК «Нафтогаз Украины» не имеет прямых взаимоотношений с «Газпромом».

В свою очередь, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский завил, что задолженность Украины за газ составляет 1,26 млрд. долларов. По его словам, структура этого долга состоит из: 400 млн. долл. - это неоплата за газ, потребленный в сентябре 2008 года, и 860 млн. долл. - за газ, потребленный в октябре 2008 года. При этом Б.Соколовский уточнил, что это задолженность без учета штрафных санкций.

Президент Украины Виктор Ющенко на заседании СНБО 21 ноября заявил, что проблемы начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за поставку топлива.

«Хочу предупредить, что такая практика ведет к колонизации Украины», - сказал Президент. Он возложил персональную ответственность за решение этого вопроса на Кабмин.