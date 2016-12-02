Парламент Турции ратифицировал соглашение с РФ по "Турецкому потоку" в обход Украины

Парламент Турции принял закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода "Турецкий поток" в обход Украины, передает РИА Новости.

Читайте такжеРеализация "Турецкого потока" будет иметь негативные последствия для Украины - Коболев

За ратификацию документа проголосовали 210 депутатов, семь выступили против и шесть воздержались.

В ближайшее время закон должен подписать президент Турции Тайип Эрдоган, после чего он будет опубликован в официальном издании Resmi gazete и вступит в силу.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что работы по прокладке газопровода "Турецкий поток" начнутся в начале 2017 года.

Анкара и Москва 10 октября подписали межправительственное соглашение, которое предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря.

Первая нитка предусмотрена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — для транзита топлива в Европу. Планируется, что проект будет закончен в декабре 2019 года.