«Нафтогаз» получил от «Газпрома» предложение о переходе на формульные цены

НАК «Нафтогаз Украины» впервые получил от РАО «Газпром» предложение о переходе на формульный подход формирования цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА в ходе круглого стола «Энергетическая политика Украины в условиях мирового экономического кризиса» сегодня в Киеве.

«Мы впервые от «Газпрома» получили формулу цены», - сказал он.

В свою очередь, как пояснил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО, «впервые, приблизительно 5-6 недель назад, в рабочей корреспонденции «Газпрома» мы получили проект договора, в котором идет речь о привязке к формульным категориям».

По его словам, российская сторона предложила «Нафтогазу» формульный подход, который аналогично предложила Туркменистану, Узбекистану и Казахстану.

«Идет привязка к ценам на мазут и газойль, которые привязаны к котировкам Platts (Platts международное энергетическое агентство - УНИАН)», - добавил он.

Также И.ДИДЕНКО отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» направил «Газпрому» свои предложения по этому поводу и ждет ответа.