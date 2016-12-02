Нефть после двухдневного стремительного роста начала дешеветь

Цены на нефть снизились в пятницу, так как некоторые инвесторы фиксировали прибыль после того, как Brent достигла максимума 16 месяцев в четверг, на фоне вытеснивших оптимизм вопросов относительно выполнения условий договора о сокращении добычи между ОПЕК и Россией.

Читайте такжеНефтяная сделка ОПЕК: стало известно, на сколько страны сократят добычу

Сегодня фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,21 процента до $53,29 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались около отметки $50,63, на 0,84 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на Brent и WTI подскочили более чем на 10 процентов после того, как в среду ОПЕК и Россия договорились сократить нефтедобычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Теперь аналитики сфокусировались на выполнении первой с 2001 года договоренности между РФ и ОПЕК.