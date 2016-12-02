Украина и США договорились повысить роль украинской ГТС в транзите газа в Европу

Украина и США договорились координировать усилия в сфере повышения значения украинской газотранспортной системы в процессе транспортировки российского газа в Европу.

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Как сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров главы государства со специальным посланником по вопросам энергетики Государственного департамента США Амосом Хокстайном.

«Глава государства поблагодарил собеседника за помощь, выделенную для сооружения арки над объектом «Укрытие» на Чернобыльской АЭС, а также на повышение ядерной безопасности и уменьшение энергетической зависимости Украины, - говорится в сообщении. - Стороны обсудили вопросы дальнейшего реформирования энергетического сектора, диверсификации источников поставок энергоносителей, а также привлечения американских инвестиций и технологий в энергетической сфере».

Ранее Порошенко заявлял, что Украина намерена сохранить и уверенно отстаивать статус государства – ключевого транзитера российского газа в Европу. Порошенко подчеркивал, что Украина выполняет свои обязательства и располагает возможностями для транзита топлива.

При этом он отмечал, что Украина считает нецелесообразным развитие газотранспортных проектов «Северный поток» и OPAL, поскольку это «политически мотивированные проекты», лоббируемые властями Российской Федерации.