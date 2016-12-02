Отсутствие финансирования может "убить" российский "Северный поток-2" - эксперт

Российскому газовому монополисту компании «Газпром» будет трудно убедить представителей банковского сектора в необходимости вложить более 5 млрд евро в строительство газопровода в обход территории Украины по дну Балтийского моря – проекта «Северный поток-2», общая стоимость которого достигает 8 млрд евро.

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Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам, старший научный сотрудник экспертной организации Atlantic Council Алан Райли на круглом столе «Презентация исследования «Северный поток-2: Анализ законодательства и политики» в Киеве.

«Северный поток-2» будет финансироваться на 70% на фондовом рынке... возникает вопрос на сколько будет легко убедить банкиров предоставить 70% от 8 млрд евро (5,6 млрд евро – УНИАН)... Это как раз и может убить «Северный поток-2», - сказал Райли.

Также эксперт сообщил, что при реализации этого проекта «Газпром» не хочет придерживаться европейского конкурентного законодательства в сфере энергетики (Третий энергетический пакет) и вести прозрачное и конкурентное ценообразование.

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«Это должно быть прозрачное регулирование тарифов. Правила ценообразования должны быть согласованны с европейскими регуляторами, но это то, чего не хочет «Газпром», - добавил Райли.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток - 2».

Также ранее экс-премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, если Россия и некоторые западные компании построят «Северный поток - 2», это лишит Украину 2 млрд долл. прибыли, Словакию – 0,8 млрд долл., Польшу – 0,4 млрд долл., а также лишит ЕС реальной энергетической независимости.

По оценкам главы Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, данный газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также Коболев спрогнозировал, что реализация проекта «Северный поток - 2» приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.

В начале ноября сообщалось о том, что совет директоров «Газпрома» на своем заседании принял решение о расторжении соглашения акционеров проекта «Северный поток-2». Также против этого газопровода высказалось антимонопольное ведомство Польши UOKiK. Как указал регулятор, создание компании по строительству газопровода может привести к ограничению конкуренции на рынке газа.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".