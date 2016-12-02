"Нафтогаз Украины" отменил тендеры на модернизацию ГТС

Об этом говорится в официальном сообщении национальной акционерной компании.

Так, НАК «Нафтогаз Украины» отменил проведенный в начале ноября тендер на сумму 4,13 млрд грн на модернизацию трех компрессорных станций - «Заднепровская", "Ананьев» и «Южнобугская». В документе указано, что причиной отказа от модернизации ГТС является отсутствие необходимости из-за возможного риска введения РФ в эксплуатацию «Турецкого потока».

"Учитывая договоренность между Россией и Турцией о реализации проекта Турецкий поток, который призван заменить транзит российского газа в Турцию через территорию Украины, такая инвестиция является нецелесообразной", - говорится в сообщении НАК "Нафтогаз".

Тендер отменен, несмотря на то, что 24 ноября во время пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и главой Европейского совета Дональдом Туском Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина намерена сохранить и уверенно отстаивать статус государства - ключевого транзитера российского газа в Европу.

Как сообщали ранее российские СМИ, «Газпром» предполагает, что трубопровод «Турецкий поток» может остаться на бумаге. «Хотя проект «Турецкий поток» восстановлен и стороны обсуждают различные аспекты проекта, не может быть уверенности, что этот или любой другой крупный проект будет завершен. Если такие проекты откладываются, отменяются или их параметры существенно изменяются, это может неблагоприятно сказаться на нашем финансовом состоянии и результатах работы», - говорится в черновом варианте проспекта к новому выпуску евробондов «Газпрома».

Как известно, 8 и 10 ноября в системе государственных закупок Prozorro было проведено три тендера, которые были объявлены ПАО «Укртрансгаз», на модернизацию газотранспортной системы Украины. По итогам публичных торгов предложения Сумского машиностроительного научно-производственного объединения по реконструкции компрессорных станций «Заднепровская", "Ананьев» и «Южнобугский» признаны лучшими.