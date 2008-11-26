«Нафтогаз» не сможет без госпомощи погасить долг – ING Bank

Если НАК «Нафтогаз Украины» будет самостоятельно погашать долг за газ, Кабинет министров будет вынужден предоставить компании бюджетные средства.

Об этом говорится в ежедневном обзоре финансовых рынков, подготовленном аналитиками ING Bank Ukraine.

«В случае, если «Нафтогаз» будет самостоятельно погашать долг за газ, на наш взгляд, украинское правительство будет вынуждено предоставить компании бюджетные средства для выплаты долга, поскольку «Нафтогаз» все еще имеет дефицит ликвидности», – отмечается в обзоре.

При этом аналитики подчеркивают, что «несмотря на то, что данная мера станет дополнительным фактором нагрузки на бюджет текущего года, мы считаем, что правительство выплатит задолженность до 1 декабря согласно договоренности с «Газпромом» и не будет откладывать погашение на бюджет следующего года».

По мнению аналитиков, обязательство «Нафтогаза» частично погасить долг до конца ноября может оказать негативное давление на гривню в течение ближайших нескольких дней. «Поскольку на рынке все еще ощущается острая нехватка иностранной валюты, мы полагаем, что НБУ будет вынужден покрыть значительную часть спроса «Нафтогаза» на иностранную валюту за счет своих резервов», – отмечают аналитики.

По их мнению, в настоящее время газовый долг является критичным вопросом для Украины, так как он препятствует проведению дальнейших переговоров с «Газпромом» о цене на газ для Украины в 2009 г., а также возможному продвижению в сторону прямых газовых поставок.

«Мы полагаем, что, вероятно, «Нафтогаз» и «Газпром» подпишут договор с возможностью постепенной корректировки цены на газ до рыночного уровня, поскольку резкое повышение цены до 400 долл. за тыс. кубометров с существующего уровня 179.5 долл. просто уничтожит все конкурентные преимущества украинской экономики в существующих условиях экономического спада. Кроме того, это негативно повлияет на дефицит счета текущих операций и станет еще одним фактором, ведущим к девальвации гривни», – подчеркивают эксперты.

Напомним, Президент России Дмитрий Медведев поручил «Газпрому» взыскать с Украины 2,4 млрд. долл. долга за газ. Погашение долгов стало одним из условий меморандума о переходе на прямые поставки газа и постепенный, в течение трех лет, переход на рыночное ценообразование для Украины.

25 ноября «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» договорились, что к 1 декабря «Нафтогаз» погасит долг за газ, поставленный в сентябре, и часть долга за октябрь, после чего стороны смогут продолжить переговоры о реализации октябрьского меморандума.

Сегодня первый заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность направления части кредита Международного валютного фонда (МВФ) для погашения задолженности за газ.

Также И.Диденко отметил, что источниками погашения могут быть выручка с рынка продажи газа, бюджетные заимствования и предоплата за часть транзита российского газа по территории Украины в следующем году.

Сегодня глава правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Олег Дубина заявил, что компания не может приобрести валюту для погашения долга перед российским открытым акционерным обществом «Газпром».

«На сегодняшний день в Украине невозможно купить валюту. Вчера мы порядка 600 млн. (грн.) загнали на межбиржу и валюты не купили», - сказал О.ДУБИНА.

Глава правления сообщил, что сегодня планирует урегулировать этот вопрос во время консультаций с представителями Национального банка.