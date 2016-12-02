Порошенко и Дуду возмутило решение ЕК допустить "Газпром" к газопроводу OPAL

Украина и Польша называют решение Европейской комиссии о предоставлении российскому газовому монополисту «Газпрому» дополнительного доступа к европейским газопроводам, в частности, немецкому газопроводу OPAL, нарушающим правила и принципы Энергетического сообщества.

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Об этом говорится в совместном заявлении президентов Украины и Польши Петра Порошенко и Анджея Дуды, опубликованном на сайте главы украинского государства.

«Мы считаем, что решение не отвечает правилам и принципам Энергетического сообщества и противоречит достижению фундаментальной цели организации - объединению энергетически независимой Европы. Оно подрывает принципы Договора об основании Энергетического сообщества и правила конкуренции, - говорится в заявлении. - Более того, оно нарушает положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС».

По мнению глав государств, принятое ЕК решение подрывает стратегию энергетической безопасности Европейского Союза, создает угрозу для энергетической безопасности стран Центральной и Восточной Европы, которые зависят от поставок газа из одного источника, а также препятствует созданию эффективного Энергетического союза в Европе, целью которого является уменьшение зависимости от поставок российского газа, диверсификация источников и маршрутов поставок газа, а также соблюдение общей позиции на переговорах с третьими странами - поставщиками энергоносителей.

Президенты уверены, что все это создает реальные риски для непрерывной поставки газа между Польшей и Украиной и обуславливает существенное перераспределение существующих потоков топлива между другими странами. Главы государств обратили внимание, что принятое решение усугубит политические дискуссии в Европе и одновременно укрепит позиции России, которая сможет манипулировать ценами на газ и транспортными маршрутами.

«Решение ставит под сомнение способность и готовность ЕС придерживаться собственного законодательства и противостоять российскому давлению, - говорится в заявлении президентов. - Мы считаем, что это решение должно быть пересмотрено, хотя и понимаем, каким сложным и болезненным шагом это может оказаться. Мы также призываем ЕС к дальнейшей поддержке интеграции Украины с внутренним энергетическим рынком ЕС путем развития соответствующей инфраструктуры и интерконнекторов, что позволит диверсифицировать поставки природного газа в Украину».

Ранее президент Порошенко заявлял, что Украина предлагает широко обсудить решения о развитии рынка газа в Европе, в первую очередь, в контексте использования альтернативных маршрутов доставки топлива. Кроме того, он настаивал, что Украина намерена сохранить и уверенно отстаивать статус государства – ключевого транзитера российского газа в Европу.

Порошенко подчеркивал, что Украина выполняет свои обязательства и располагает возможностями для транзита топлива. При этом он отмечал, что Украина считает нецелесообразным развитие газотранспортных проектов «Северный поток» и OPAL, поскольку это «политически мотивированные проекты», лоббируемые властями Российской Федерации.