В МИД рассказали о причинах "размытой" позиции Восточной Европы по "Северному потоку-2"

Позиция стран Восточной Европы относительно строительства российской компанией-монополистом "Газпром" газопровода в обход территории Украины по дну Балтийского моря – "Северный поток-2" стала "размытой" в результате действий России, а именно шантажа и подкупа.

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во время круглого стола "Презентация исследования "Северный поток-2: Анализ законодательства и политики" в Киеве.

"Еще в начале года мы видели очень четкую и очень взвешенную позицию девяти стран Восточной Европы касательно строительства "Северного потока-2". Сейчас эта позиция уже является размытой. У них нет такого единства", - сказала Зеркаль.

Также она добавила, что данная позиция стала "размытой" в результате того, что Россия очень успешно использует обычные инструменты в своей практике – шантаж и подкуп.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский "Газпром" и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2".

Ранее экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что если Россия и некоторые западные компании построят "Северный поток-2", это лишит Украину 2 миллиардов долларов прибыли, Словакию – 0,8 миллиарда долларов, Польшу – 0,4 миллиарда долларов, а также лишит ЕС реальной энергетической независимости.

По оценкам главы Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, данный газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также Коболев спрогнозировал, что реализация проекта "Северный поток-2" приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.