Словакия увеличит мощность по экспорту газа в Украину

Оператор газотранспортной системы Словакии Eustream увеличит мощность по выдаче газа в Украину в первом квартале 2017 года на 2,8 миллиона кубометров в сутки, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в понедельник, 5 декабря в 12:00, дополнительные мощности будут доступны для бронирования.

По состоянию на 2 декабря импорт газа из Словакии составляет около 42,7 миллиона кубометров в сутки.

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Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки российского газа. В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

По данным Государственной службы статистики, в 2015 году Украина импортировала 16,4 миллиарда кубометров газа, что на 15,8% меньше, чем в 2014 году.