Украина и Польша ускорят строительство газового интерконнектора для увеличения поставок топлива в Украину - Порошенко

Украина и Польша ускорят строительство газового интерконнектора, который позволит увеличить объемы поставок европейского газа в Украину, сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы договорились дать совместное поручение нашим министрам энергетики для того, чтобы ускорить строительство интерконнектора, сделать более эффективным доступ польско-европейско-норвежского газа на рынок Украины и в подземные хранилища Украины. Это сделает энергетическую безопасность и энергосистему более эффективной", - сказал Порошенко.

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Справка УНИАН. Газовый интерконнектор Польша-Украина будет включать строительство магистрального газопровода Германовичи - польско-украинская граница, общей длиной примерно 1,5 километра, на территории Польши, и Бильче-Волыця – украинско-польская граница, протяженностью почти 110 километров на территории Украины.

Кроме того, на территории Польши будут построены компрессорная станция Страхоцина, измерительная станция и отрезки газопровода: Германовичи-Страхоцина, Страхоцина-Погорская Воля, Погорская Воля-Творзен и Творов-Творзен.

Основная цель объединения польской и украинской ГТС – увеличить возможности импорта газа из ЕС через Польшу и обеспечить возможность хранения европейского газа в украинских хранилищах. Реализация проекта должна позволить перекачивать из Польши в Украину до 8 миллиардов кубометров газа в год, а из Украины в ЕС – до 7 миллиардов кубометров в год. Сейчас максимальная техническая пропускная способность поставки газа из Польши в Украину составляет 1,5 миллиарда кубометров в год.

Данный проект планируется завершить к 2020 году.