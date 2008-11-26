«Киевэнерго» отключит бюджетников?

АК «Киевэнерго» обратилась к Киевской городской государственной администрации с официальным письмом, в котором выражает обеспокоенность уровнем расчетов за потребленную электрическую энергию учреждений и организаций, финансируемых из городского и районных бюджетов столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Киевэнерго”, этими учреждениями и организациями пока оплачено лишь 13% за потребление электрической энергии. Так, их прогнозируемое потребление электроэнергии в ноябре текущего года составляет 15 млн. 369 тыс. грн. При этом, по состоянию на 1 ноября этого года, долг за электроэнергию этих учреждений уже составлял 6 млн. 682 тыс. грн. Сейчас этой категорией потребителей АК «Киевэнерго» уплачено лишь 2 млн. 34 тыс. грн.

В письме “Киевэнерго” отмечает, что согласно с законодательству, с целью избежания более весомых последствий для компании и энергосистемы столицы, с 27 ноября 2008 г. ею будет предпринят ряд мер по ограничению электропотребления должников.

«Постановление Кабинета Министров Украины от 9.04.2002 г. № 475 «О внесении изменений в порядок поставок электроэнергии потребителям» и Правила пользования электрической энергией определяют, что ответственность за возможные последствия в связи с отключением объектов энергоснабжения возлагается на руководителей предприятий, учреждений и организаций, которые задолжали за потребленную электрическую энергию», - отмечается в письме.

Компания отмечает, что в результате неполных и несвоевременных расчетов она является одним из наибольших должников перед Государственным предприятием «Энергорынок» за приобретенную в ноябре электрическую энергию. В обращении к Киевской городской государственной администрации АК «Киевэнерго» настаивает на применении срочных мер для расчетов за потребленную электрическую энергию учреждений и организаций, финансируемых из городского и районных бюджетов Киева.