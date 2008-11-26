”Газовую ОПЕК” создудут 23 декабря - СМИ

19:40, 26 ноября 2008
Энергетика
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Страны - экспортеры газа планируют 23 декабря в Москве подписать документы о создании "газовой ОПЕК". Об этом журналистам сообщил замглавы Минэнерго РФ Анатолий ЯНОВСКИЙ, передает РБК.

По его словам, новую международную организацию, устав которой будет подписан в российской столице, планируется создать в рамках форума стран - экспортеров газа. Бюджет так называемой "газовой ОПЕК" будет формироваться из взносов стран-участниц.

А.ЯНОВСКИЙ сказал, что создание такой организации предусмотрено уставом форума, который обсуждался в среду на "высокой комиссии" стран - экспортеров газа. По его словам, сейчас работа форума носит неофициальный характер.

При этом российский чиновник особо подчеркнул, что "никто не собирается регулировать объемы добычи газа". "Это безумная идея", - сказал А.ЯНОВСКИЙ.

По его слова, у организации должен будет появиться свой бюджет и секретариат, а средства, которые будут поступать в виде взносов стран-участниц, будут идти на содержание секретариата и оплату исследовательских работ.

"Проект устава, проработанный комитетом высокого уровня из 16 стран, вносится на обсуждение министров, которые соберутся 23 декабря в Москве. Проект устава выработан. Речь идет о том, что эта организация будет международной, станет площадкой для обмена информацией", - сказал Reuters источник, близкий к переговорам.

Напомним, 21 октября 2008 г. Иран, Катар и Россия согласовали условия создания "газовой ОПЕК". Иран, обладающий вторыми по величине запасами природного газа в мире, ранее уже поднимал эту тему во время переговоров с Россией, которой принадлежат крупнейшие запасы голубого топлива и которая является ведущим экспортером газа. Россия, Иран и другие газодобывающие страны, такие как Катар, Венесуэла, Нигерия и Алжир, уже провели несколько встреч в рамках неформального форума.

Форум стран-экспортеров газа в настоящее время объединяет Алжир, Боливию, Бруней, Египет, Индонезию, Иран, Ливию, Малайзию, Нигерию, Тринидад и Тобаго, ОАЭ, Катар, Россию, Венесуэлу, а также двоих наблюдателей — Экваториальную Гвинею и Норвегию.

Идея создания организации стран-экпортеров газа вызвала критику Евросоюза и США, которые увидели в ней попытку создать подобие ОПЕК, но газовой, которая стала бы диктовать мировые цены на голубое топливо.

Российские власти, избегающие формулировки "газовая ОПЕК", неоднократно подчеркивали, что организация будет лишь обмениваться мнениями.

 

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