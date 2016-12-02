"Турбоатом" модернизирует конденсатор турбины третьего энергоблока Запорожской АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заключила с харьковским заводом "Турбоатом", одним из лидеров машиностроения для нужд энергетики, договор на модернизацию конденсатора турбины блока №3 Запорожской АЭС общей стоимостью 448,1 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Энергоатом" и "Турбоатом" подписали контракт на модернизацию конденсатора турбины блока №3 Запорожской АЭС. Подписание состоялось в Харькове 1 декабря 2016 года", - говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что "Турбоатом" изготовит и поставит конденсатор "блочно-модульного" исполнения с трубной системой из нержавеющей стали, который заменит конденсатор с трубной системой из медно-никелевого сплава турбины.

"Конденсатор находится в эксплуатации на блоке №3 Запорожской АЭС с 1986 года. Новое оборудование позволит турбоагрегату работать на номинальной мощности при изменениях температуры охлаждающей воды, повысит мощность и продлит срок эксплуатации энергоблока", - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, завершение изготовления и отгрузки оборудования конденсатора для блока №3, согласно договору, планируется выполнить в период с марта по май 2017 года.

Также отмечается, что данный контракт был заключен по итогам торгов в системе Prozorro, в которых также принимали участие компании из Германии и Чехии.

"Мы еще раз убедились, что "Турбоатом" - наш стратегический партнер в производстве такого уникального оборудования как конденсаторы. На мой взгляд, этот контракт начало серьезных стратегических отношений. В ближайшее время на атомных станциях Украины планируются программы модернизации замены лопаток, замены конденсаторов и других узлов запасных частей, производимых именно "Турбоатомом", - приводятся в сообщении слова гендиректора подразделения "Энергоатома" - "Атомкомплект" Андрея Майстренко.

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Как сообщал УНИАН, в середине ноября "Турбоатом" подписал договор с "Энергоатомом" на изготовление и поставку конденсатора стоимостью 456 млн грн для Южно-Украинской атомной электростанции.

Справка УНИАН. Государственное предприятие Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины (Запорожской, Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой). На 4-х украинских АЭС эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 тыс. 835 МВт. На стадии достройки в НАЭК "Энергоатом" находятся два энергоблока ХАЭС суммарной мощностью 2000 МВт.

Харьковский завод "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки.

Управление государственной частью акций ПАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.