Мировые цены на нефть выросли

Цена на нефть 26 ноября резко выросла благодаря понижению процентных ставок в Китае, сообщает k2kapital. Сдерживающим фактором на рынке нефти стал отчет о значительном увеличении запасов черного золота в США.

По итогам торгов на NYMEX январские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 7,2% до 54,44 долл. за баррель.