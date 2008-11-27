Мировые цены на нефть выросли

08:08, 27 ноября 2008
Энергетика
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Благодаря снижению процентных ставок в Китае

Цена на нефть 26 ноября резко выросла благодаря понижению процентных ставок в Китае, сообщает k2kapital. Сдерживающим фактором на рынке нефти стал отчет о значительном увеличении запасов черного золота в США.

По итогам торгов на NYMEX январские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 7,2% до 54,44 долл. за баррель.

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