РФ передала ОПЕК проект меморандума о сотрудничестве

Россия передала Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) проект меморандума о сотрудничестве, предусматривающий обмен информацией, и рассчитывает на его рассмотрение организацией на ближайшем саммите в Алжире, заявил журналистам вице-премьер правительства РФ Игорь Сечин, сообщает РИА Новости.

"Надеемся, что этот проект меморандума будет рассмотрен на сессии в Алжире. Необходимо, чтобы каждая страна-член ОПЕК его поддержала", - сказал Сечин.

Ранее президент РФ сообщил о готовности России координировать с ОПЕК свои действия на нефтяном рынке. "Мы готовы к обсуждению и координации (действий) на нефтяном рынке с государствами, входящими в ОПЕК. Речь идет об ответственных действиях государств - ключевых игроков на нефтяном рынке, к которым относится и Россия", - отметил президент РФ.

"Россия не является членом ОПЕК, но находится в договорных отношениях с этой организацией. Ситуация с ценами на нефть не может не волновать Россию... Мы каждый раз рассуждаем о том, является ли нынешняя цена на нефть справедливой или вызвана конъюнктурными факторами", - сказал Медведев на пресс-конференции по окончании российско-венесуэльских переговоров.

"Россия заинтересована в справедливых ценах на нефть, которые не должны быть ни слишком низкими, ни спекулятивными", - добавил российский президент, отметив, что цена от 80 до 100 долларов за баррель - "неплохой коридор".