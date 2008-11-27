Кинах считает оптимальной цену газа до 200 долл.

С учетом ситуации на мировом рынке нефти оптимальная цена газа для Украины в 2009 году должна составить до 200 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера заявил народный депутат Украины, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ в ходе видеомоста Москва-Киев на тему: «Металлургическая промышленность России и Украины: тренд поменялся».

По словам А.КИНАХА, потребление газа как на украинских, так и на российских предприятиях в 2-3 раза выше, чем в Европе, и поэтому цены на энергоносители напрямую влияют на конкурентоспособность продукции предприятий, особенно металлургического и нефтехимического комплекса.

В связи с этим, результат переговоров между Украиной и РФ по условиям и цене поставок природного газа в Украину в 2009 году имеет «принципиальное значение».

Глава УСПП выразил надежду, что в рамках недопущения «шоковой терапии» в целом для украинской экономики цена газа в 2009 году будет ниже той, которая была раньше озвучена российской стороной - 400 долл. за тысячу кубометров на границе Украина-Россия.

«Это шоковая терапия. Это находится, по сути, за рамками рентабельности, (это) банкротство и серьезные социальные потрясения», - считает он.

По мнению А.КИНАХА, цена на газ должна быть рыночной. При этом, по его словам, «также важно найти баланс интересов, чтобы рост был поэтапным, чтобы было время на адаптацию украинской экономики».

«Оптимальная цена для Украины, с учетом ситуации на мировом рынке нефти, была бы до 200 долл. за тысячу кубометров на границе», - считает А.КИНАХ.

По мнению главы УСПП, должна идти речь не только о цене, а также «о стратегическом партнерстве Украины и России как основных составляющих энергетической безопасности Европы».

А.КИНАХ напомнил, что 70% экспорта российского газа в Европу ежегодно проходит через территорию Украины.

«И тут вместо нездоровой конкуренции надо искать баланс интересов стран поставщиков, стран-транзитеров и потребителей в Европе. Надеюсь, что переговоры приведут к позитивному результату, который не будет углублять существующие (в экономике) кризисные явления», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР сообщил журналистам, что при переходе на рыночные отношения в сфере поставок российского газа в Украину его цена с 1 января в 2009 г. может превысить 400 долл. за тыс. куб. м.

25 ноября Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что среднегодовая цена на газ для Украины в 2009 году должна была бы составлять менее 100 долларов за 1 тыс. куб. м.

В 2008 году Украина покупает газ по 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м.