Запасы ”РосУкрЭнерго” в ПХГ не имеют отношения к долгу

Запасы газа компании "РосУкрЭнерго" в подземных хранилищах газа Украины не имеют отношения к украинскому долгу за газ, потому что оплачены в 2007 году, заявил вчера, 26 ноября, РИА «Новости» представитель "РосУкрЭнерго" Андрей КНУТОВ.

"Согласно письменному подтверждению от "Нафтогаза Украины", предоставленному в ходе проведения международного аудита "РосУкрЭнерго", в ПХГ Украины на 31 декабря 2007 года находилось 14,39 миллиарда кубометров газа, принадлежащего "РосУкрЭнерго". Соответственно, указанные объемы газа были приобретены и оплачены в период до 31 декабря", - сказал он.

В настоящее время у "РосУкрЭнерго" в ПХГ Украины находится свыше 11 миллиардов кубометров.

"Мы обращаем внимание, что задолженность "Нафтогаза" перед "РосУкрЭнерго" за поставки газа в размере 2,4 миллиарда долларов препятствует расчетам с "Газпромом", - подчеркнул А.КНУТОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина считает возможным для выхода из долговых обязательств «РосУкрЭнерго» перед "Газпромом" дать возможность "Газпрому" использовать 11,5 млрд. кубометров газа из украинских хранилищ.

Вчера заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил, что задолженность "Нафтогаза Украины" перед компанией "РосУкрЭнерго" за газ составляет около 2 млрд. долл.

«Долг, о котором идет речь между НАК «Нафтогаз Украины» и "РосУкрЭнерго", равняется ровно тому количеству газа, который закачан в подземные хранилища газа, он не больше и не меньше", - сказал он.

Он отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» на сегодняшний день является собственником более 17 млрд. кубометров газа, который закачан в ПХГ, из которых 11 млрд. кубометров газа - импортного происхождения.