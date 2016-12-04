Нигерия и Марокко договорились построить газопровод, соединяющий Африку и Европу

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что соглашение было заключено во время визита короля Марокко Мухаммеда в столицу Нигерии Абуджу. По словам представителя Нигерии Джеффри Ониемы, проект газопровода будет разработан с участием всех заинтересованных сторон.

Читайте такжеВ МИД рассказали о причинах "размытой" позиции Восточной Европы по "Северному потоку-2"

«В данном соглашении обе страны согласились принять определенные меры для сооружения межрегионального газопровода, который позволит соединить газовые запасы Нигерии со странами Западной Африки и Марокко», - заявил Ониема.

Утверждается, что проект направлен на создание конкурентоспособного регионального рынка электричества с потенциалом подключения к европейскому рынку энергетики. На данный момент сроки реализации газопровода неизвестны.