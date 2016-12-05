Спецоперация в море: Украина попыталась вернуть незаконно отобранную Россией буровую платформу

Говорится о так называемых "вышках Бойко" – газодобывающих платформах, которые россияне присвоили себе во время оккупации Крыма. По международным законам, такие действия можно трактовать как "вооруженную агрессию". На этот раз в поединке с Россией за украденное имущество Украина использовала необычный ход.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Неделю.

Одесское газовое месторождение находится на материковом шельфе. Само название указывает – месторождение ближе к Одессе, чем к Крыму.

Читайте такжеУкраинский газ поставляют в Крым с момента оккупации и до последнего времени - СМИ

"Они воруют, это экономическая зона Украины. К Крыму – 184 км, до материковой Украины – 80 километров", – говорит председатель правления ГАО "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова.

Но газ здесь качает не Украина, а Россия. Наглость агрессора невероятная: украинский газ из украинского месторождения воруют с помощью украденного украинского имущества и продают на украденном у Украины полуострове Крым.

"С Одесского месторождения они выкачали три миллиарда кубометров", – говорит Нежнова.

Посреди моря платформа светится как новогодняя елка. И как только там заметили украинский сторожевик, свет сразу выключили. На украденной вышке переполох, это слышно из радиоперехвата. В разговорах употребляют слово "азимут", которое моряки не употребляют. Поэтому есть подозрения, что на платформе военные.

На борту платформы морские пограничники видят надпись "Крым-1". Но автоматическая идентификационная система буровой вышки выдает совсем другое название. Под фальшивым названием ничто иное, как украинская платформа. Под названием "Крым-1" скрывается буровая установка "Украина". Новейшая, самая совершенная и самая дорогая из двух "вышек Бойко". Крупнейшая из четырех платформ, с помощью которых россияне воруют газ из украинского месторождения, где есть 22 млрд кубометров газа, три из которых Россия уже украла.

Читайте такжеРоссия незаконно добывает на шельфе Черного моря 2 миллиарда кубометров газа в год – "Черноморнефтегаз"

Экипаж размышляет, можно ли высадить следственных и допросить людей на платформе. К этому готова и штурмовая группа. Скрыть людей с оружием россиянам не удается. Мощная оптика разведчиков видит вооруженных людей на платформе.

"Вооруженные люди не дают возможность подойти ближе, чем на расстояние выстрелов, высадиться и провести опрос", – говорит первый заместитель начальника штаба ОЗМО Иготь Запьянцев. "На вышках есть наличие неизвестных вооруженных лиц, правовой статус которых для меня является неясным", – говорит начальник отдела военной прокуратуры Северного региона Эдуард Плешко.

Кто хозяйничает на украинских вышках, хорошо видно на фото, которые выложили в соцсетях бойцы 25-го отдельного полка спецназначения Главного разведуправления российского генштаба. На фото один из них вызывающе позирует на украденной у Украины собственности.

Украинская сторона избегает обострения. Допрос решают проводить дистанционно. Платформа молчит. Но вот вместо ответа появляется военный корабль. Враг начинает играть мускулами. На поддержку выслали корабль с ракетным вооружением на борту. Его позывной – "Бугель 868". Это российский военный корабль Черноморского флота, название "Пытливый". Он пробует пересечь курс украинского корабля. Это не просто опасный маневр. "Пытливый" грубо нарушает международные правила судоходства и подплывает слишком близко. Свой крайне враждебный агрессивный маневр россияне пытаются объяснить внезапным выходом из строя рулевого оборудования. Доказать, что россияне врут, на таком расстоянии невозможно.

Читайте такжеГПУ зафиксировала, как Россия использует буровые платформы Украины в Черном море

Если в теории представить себе морской поединок между таким кораблем, как "Пытливый", и в два раза меньшим украинцем "Григорием Куропьятниковым", преимущество будет за россиянином. Но это только на первый взгляд.

"В своих маневрах мы были лидерами, и он не ожидал такого подхода от нас. Все зависит от первого выстрела, а он был за нами", – говорит командир артилерийской и минноторпедной БЧ Александр Киглюк.

На борту украинского корабля, кроме артиллерийского оружия, есть не менее мощное. Юридическое. Его удалось применить "на полную". Прокурорский десант, хоть и не высадился на платформу, но зафиксировал грубые нарушения международного права. В частности, украденные платформы работают на украинском шельфе с фальшивыми названиями; незаконную добычу украинского газа незаконную добычу украинского газа прикрывают российские военные корабли; на "вышках Бойко" – позиции российских спецназовцев, которые ведут себя, как пираты.

"Установлен скрытый характер их деятельности, маскировки, по приказу их руководителя", – рассказывает начальник отдела военной прокуратуры Южного региона Украины Эдуард Плешко.

Документы не наносят удар немедленно. И, как известно, они не горят. Рано или поздно бумаги попадут в международный арбитраж и Россию заставят заплатить сполна.

"Может быть принято решение об аресте имущества Российской Федерации, находящегося за границей", – объясняет председатель правления ГАО "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова.