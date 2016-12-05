Власти США приостановили прокладку нефтепровода из-за протестов

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как говорится в заявлении инженерного корпуса Армии США, он не будет согласовывать нынешний план прокладки трубопровода, пока не будет проведена оценка целесообразности его прокладки по другому маршруту.

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Как считают в учреждении, это потребует тщательного исследования потенциального влияния на экологию каждого из предлагаемых вариантов маршрута.

Проект трубопровода длиной в 1185 км, ведущего из Северной Дакоты в Иллинойс, оценивается в 3,7 млрд долларов. Основная часть трубопровода уже построена. На границе Дакоты и Миннесоты трубопровод должен пересечь реку Миссисипи, что и стало причиной конфликта строителей с жителями местной резервации племени Сиу.

Основная претензия активистов состоит в том, что, будучи проложенной под Миссисипи, вверх по течению от основной части резервации, труба будет загрязнять воду в реке. Кроме того, говорят протестующие, строительство уже зашло на священные земли, где Сиу хоронят умерших. Активисты настаивают на изменении маршрута прокладки трубопровода.