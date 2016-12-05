Нефть дешевеет на данных о росте числа буровых установок в США

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются на опубликованных в пятницу данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по росту числа буровых установок в США, сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:25 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,70%, до 54,08 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,72%, до 51,31 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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По данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 2 декабря рабочей недели число буровых установок в США выросло на 4 штуки, или на 0,67%, до 597 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 140 штук, или на 19%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 3 единицы, или на 0,63%, до 477 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 1 единицу, или на 0,85%, и составило 119 штук.

"Число нефтяных буровых установок продолжило расти на этой неделе, на 3 штуки. С (момента, когда число буровых установок достигло - ред.) минимума, 27 мая 2016 года, производители увеличили число вышек в США на 161 штуку (увеличение на 51%)", - приводит агентство Reuters мнение неназванных аналитиков Goldman Sachs.