«Черноморнефтегаз» привлечет 1 млрд. грн. от ЕБРР

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь) ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, который выразил желание финансировать разработку Одесского газового месторождения в объеме около 1 млрд. гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба «Черноморнефтегаза» со ссылкой на председателя правления компании Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

«Я думаю, что буквально в течение трех месяцев этот вопрос решится. Основной пункт – разработка механизма контроля за использованием этих денег по целевому назначению, – подчеркнул глава правления ГАО. – Как только окончательно решится этот вопрос, мы существенно активизируем работы по обустройству Одесского месторождения».

А.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что обустройство Одесского газового месторождения планируется закончить к осени 2009 года. Сейчас компания начала монтировать высокотехнологическое оборудование для подводного обустройства скважин. «После окончания бурения шести скважин на Одесском месторождении мы начали испытания подводного оборудования стоимостью около 110 млн. гривен. Это совершенно новые технологии и новый метод, разработанный в Норвегии, известной своими инновациями в деле освоения шельфа. Таким образом, мы не только выйдем на новый технологический уровень, но и сэкономим, ведь первоначально проектом планировалась установка пяти блок-кондукторов, что обошлось бы нашей компании более чем в 500 млн. гривен», – сообщил А.ПРИСЯЖНЮК.

Он добавил, что на сегодняшний день «Черноморнефтегаз» закупил 5 тыс. тонн трубы для прокладки подводного газопровода из необходимых 15 тыс. тонн на сумму 100 млн. гривен. «Я уверен, что уже до конца следующего года мы сможем выполнить все работы, необходимые для обеспечения начала добычи газа на месторождении», – отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

Справка УНИАН. ГАО "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. ГАО эксплуатирует 8 месторождений: 5 на морском (неглубоководном) шельфе Черного и Азовского морей и 3 - на суше.

100% акций "Черноморнефтегаза" находится в управлении НАК "Нафтогаз Украины".