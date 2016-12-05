ФГИ затягивал подписание документов для предоставления "ДК "Укрнефтебурения" иноформации об ОПЗ – представитель компании





Об этом сообщил заместитель начальника юридического отдела компании Тарас Метенко.

«Фонд затягивал сам процесс, начиная от подписания договора о конфиденциальности. Фактически, подписание проекта договора длилось почти две недели, - сказал он. - Мы 3 ноября подали заявку на получение информации по заводу вместе с договором о конфиденциальности, подписанным с нашей стороны. ФГИ подписал договор только 15 ноября с предоставлением конкурсной документации по ОПЗ.

Метенко сообщил, что подобная ситуация была и с советником фонда по приватизации ОПЗ швейцарским банком UBS.

«Та же ситуация с UBS. Мы 17 ноября подписали и направили им проекты договоров о конфиденциальности. Сам процесс открытия доступа к информации по ОПЗ растянулся на целую неделю. То есть, информацию мы смогли получить только вечером 25 ноября (в пятницу). Обоснованием этого по информации UBS были и определённые технические проблемы», - сказал юрист.

Так же, по его словам, предоставленная ФГИУ информация об Одесском припортовом заводе была не полностью актуальной.

«Мы получили документацию, которая не имела всех актуальных данных по хозяйственной деятельности и финансовом состоянии на момент объявления конкурса. Если мы не имеем всей информации, то получаем проблему с её основательным анализом и формированием бизнес-плана, который должен быть конкурентоспособным», - добавил Метенко.

Также он отметил, что не в полном объеме была предоставлена налоговая отчетность.

«Налоговая отчетность на ноябрь не была актуальна. Нам была предоставлена документация, которая, возможно, готовилась еще на предыдущий конкурс (в июле – УНИАН). Не было ответственного подхода», - подчеркнул юрист.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 октября утвердил условия повторной приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций 5,16 млрд грн (около 200 млн долл.), которая состоится 14 декабря этого года.

При этом утвержденная стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в июле, которая не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов.

В аукционе должны участвовать как минимум два инвестора, один из которых должен быть нерезидентом Украины. При этом резидентам России участвовать в конкурсе запрещено.

Советником по приватизации Одесского припортового завода в 2015 году был выбран швейцарский инвестиционный банк UBS, который предоставляет услуги инвестиционного консультанта в процессе продажи предприятия.

При этом в компании «Укрнефтебурение» выразили опасение относительно наличия российских корней у советника. Речь шла о представителе советника ФГИУ Антоне Потапенко, который предоставил "Укрнефтебурению" контакты московского офиса UBS для консультаций.

По словам Метенко, консультации о приватизации проводились с представителем московского офиса UBS Расулом Текеевым.

«Укрнефтебурение» является крупной нефтегазодобывающей компанией. В частности, более 10% ее акций владеют нидерландская компания JKX Ukraine B.V. (10%) и кипрская Deripon Commercial Ltd. (44,99%). Компания выявила намерение участвовать в конкурсе по приватизации ОПЗ.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.