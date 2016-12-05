Хозсуд Киева обязал "Газпром" выплатить 171 миллиард штрафа и пени по иску АМКУ

Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины к российскому газовому монополисту "Газпрому", предъявленный за нарушение украинского конкурентного законодательства, и обязал "Газпром" выплатить в общей сложности 171 миллиард гривень штрафа и пени по иску.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, переданном УНИАН.

"Сегодня, 5 декабря, Хозяйственный суд Киева принял решение в деле по иску Антимонопольного комитета к российскому РАО "Газпром" о принудительном взыскании штрафа, пени, - говорится в сообщении. - Суд удовлетворил требования Комитета в полном объеме. Общая сумма взыскания - 171 миллиард гривень".

В АМКУ также напомнили, что сумма собственно штрафа составляет 85,966 миллиарда гривень, остальное - пеня и другие финансовые обязательства.

Читайте такжеАМКУ: штраф "Газпрому" с пеней вырос вдвое – до 172 миллиардов гривень

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Антимонопольный комитет Украины выставил российскому газовому монополисту "Газпрому" штраф на около 86 миллиардов гривень (порядка 3,4 миллиарда долларов) за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля текущего года "Газпром" решил оспорить это решение, зарегистрировав иск в Хозяйственном суде Киева. Однако суд отклонил иск российского монополиста.

Поскольку штраф так и не был уплачен, АМКУ подал в Хозяйственный суд города Киева иск с заявлением о принудительном взыскании с российского газового монополиста "Газпрома" штрафа в размере 86 миллиардов гривень, пени, а также о признании обязательства прекратить нарушения.

Изначально Хозяйственный суд Киева принял иск Антимонопольного комитета Украины и назначил заседание на 31 октября. Однако позднее заседание дважды переносилось на более поздний срок.