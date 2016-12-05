Нефть Brent пробила отметку в $55 на фоне соглашения ОПЕК

Стоимость нефти марки Brent обновила 16-месячный максимум в понедельник, превысив $55 за баррель, подогреваемая оптимизмом в отношении ситуации на рынке после соглашения ОПЕК о сокращении добычи.

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Фьючерсы на нефть Brent достигли $55,20 за баррель, максимума с 6 июля 2015 года. К полудню они торговались по $55,13 за баррель, на 1,23 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на американскую марку WTI повысились на 1,12 процента до $52,26 за баррель.

Цены немного снизились в начале сессии, спровоцировав возобновление покупок.

Страны ОПЕК и не входящие в картель государства могут согласовать договор о сокращении нефтедобычи на встрече в Вене 10 декабря, сообщил глава картеля в понедельник.

ОПЕК на саммите в среду заключила первое с 2008 года соглашение о сокращении добычи примерно на 1,2 миллиона баррелей в сутки начиная с ноября с целью уменьшить избыток предложения на мировом рынке и поддержать цены.

Картель надеется, что не входящие в него страны снизят добычу ещё на 600.000 баррелей в сутки. Россия заявила, что готова обеспечить половину этого объема, сократив производство на 300.000 баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.

В то же время поводом для беспокойства о балансе нефтяного рынка служит добыча в США, поскольку американские добытчики оказались более устойчивыми к снижению цен на нефть, чем ожидалось.