Реакторы для Хмельницкой АЭС изготовят в России

ОАО "Ижорские заводы" (Россия) изготовят реакторные установки для 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола Института проблем национальной безопасности сообщил исполняющий обязанности вице-президента НАЭК "Энергоатом" Владимир БРОННИКОВ со ссылкой на соответствующие договоренности, достигнутые с победителем конкурса по отбору типа реактора ЗАО "Атомстройэкспорт".

"Мы подписали протокол. Нам дают "окно" на Ижорском металлургическом заводе с 2010 по 2013 год и изготовят нам две реакторные установки в том комплекте, в котором мы их закажем", - сказал он.

В. БРОННИКОВ напомнил, что по итогам конкурса для достройки энергоблоков была отобрана реакторная установка ВВЭР-1000 типа 392-Б, которая, по мнению компании и экспертов, является наиболее оптимальной для использования при уже существующей инфраструктуре и вписывается в генеральный план развития Хмельницкой станции.

В.БРОННИКОВ сообщил, что в настоящее время украинская сторона изучает проект российской ядерной установки для определения номенклатуры оборудования, которое будет закуплено после подписания контракта на строительство.

"Мы сейчас готовим исходные данные для определения объема закупок. Нам передали россияне состав проекта ВВЭР 392-Б, и мы разбираемся, что нам закупать из этого проекта, чтобы готовиться к подписанию контракта", - сказал и.о. вице-президента, отметив при этом, что в ходе переговоров украинская сторона настаивает на привлечении к изготовлению генерирующего оборудования, а также автоматических систем управления технологическими процессами украинских субподрядчиков. В частности, заказы на производство электрогенераторного и турбинного оборудования планируется разместить на ОАО "Турбоатом".

Справка УНИАН. Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года предусматривает строительство 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС до 2016 года.

В соответствии с законодательством, окончательное решение о строительстве ядерных объектов принимает Верховная Рада после проведения общественных слушаний и совещательного референдума.

По данным обследований, проведенных ОАО «Киевский институт «Энергопроект» (КИЭП), конструкции сооружений 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС в целом пригодны для достройки.

Строительство двух энергоблоков было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. На сегодня строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

По словам специалистов НАЭК «Энергоатом», для возможности сооружения на энергоблоках №3 и №4 ХАЭС других реакторов, кроме ВВЭР-1000, необходимо снести существующие строительные конструкции, на что дополнительно понадобится около 1 млрд. грн.