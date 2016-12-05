"Нафтогаз" vs "Газпром": Стокгольмский суд завершил слушания по транзитному контракту

Арбитражная палата Стокгольма завершила слушания по делу о пересмотре условий контракта по транзиту газа между Украиной и Россией, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

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«Слушания в Стокгольмском арбитраже завершены. Два дня трибунал слушал юридических советников, свидетелей и экспертов, - написал Витренко. - Наша сторона, как и в прошлый раз, по контракту на закупку газа была убедительной. Молодцы, одним словом».

Витренко напомнил, что позиция Украины в споре по транзиту газа была и остается простой и неизменной.

«Условия контракта, а именно статья 8.7, предоставляют нам право пересматривать транзитные тарифы в случае, если изменяться условия формирования транзитных тарифов в Европе, - отметил Витренко. - И после подписания контракта (по транзиту газа - УНИАН) был принят так называемый Третий энергетический пакет (разъединяющий политику добычи, покупки и поставки газа - УНИАН), и условия формирования транзитных тарифов существенно изменились. Поэтому мы и требует привести наш транзитный тариф в соответствие с европейскими условиями. А «Газпром» отказывается пересматривать тариф уже более 5 лет. Для таких случаев в контракте и предусмотрен Стокгольмский арбитраж».

Витренко также обратил внимание, что в случае принятия судом позиции Украины, «Газпрому» доведется платить Украине за транзит с 2017 по 2019 годы на 4 млрд долл. больше, а также выплатить еще 12 млрд долл. в качестве компенсации за неполученные нами доходы в период с 2010 по 2015 годы.

«И это последствия только лишь приведения нашего транзитного тарифа к европейским условиям, - отметил Витренко. - Мы же требуем привести весь контракт к требованиям европейского законодательства, которое Украина имплементировала в рамках выполнения своих обязательств, присоединившись к Энергетическому сообществу».

Без изменения всего контракта, уверен Витренко, Украина не сможет завершить выделение оператора ГТС, осуществлять виртуальный реверс и в полной мере использовать мощности межгосударственных соединений, а также собственные мощности газовых хранилищ.

«Это ограничивает конкуренцию и развитие рынка в Украине и во всем регионе, - подчеркнул Витренко. - Антиконкурентные действия «Газпрома» недопустимы как с точки зрения Шведского права, предусмотренного нашим контрактом, так и с точки зрения национального законодательства».

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судится с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Также сообщалось, что «Нафтогаз» намерен судиться с Россией по поводу потери своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова. На текущий момент сумма претензий украинской стороны составляет 28,3 млрд долл. Сумма претензий «Газпрома» к Украине - 31,759 млрд долл.

В середине октября текущего года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма завершил устные слушания представителей Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» и российского газового монополиста «Газпрома», а также экспертов и свидетелей по взаимному иску компаний относительно контракта на закупку газа. Окончательное решение Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа ожидается до 31 марта 2017 года.

Решение по «транзитному» контракту будет принято несколько позже.