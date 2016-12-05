"Газпром" будет срывать процесс в Стокгольме: "Нафтогаз" ожидает провокаций в ходе рассмотрения транзитного контракта

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не исключает провокаций и срыва дальнейшего рассмотрения в Стокгольмском арбитраже дела по изменению условий контракта на транзит газа между Украиной и Россией.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Когда предпринимаешь активные действия, должен ожидать не менее активного противодействия. Сейчас другая сторона («Газпром» - УНИАН) будет срывать процесс в Стокгольме. Различными способами. И главной мишенью будет, понятно, «Нафтогаз», - сообщил Витренко.

При этом он не исключил, что действия противоположной стороны могут затронуть и деятельность Нацкомиссии по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг.

«Будут даже попытки через Европейский суд добиться исключений для «Газпрома» в части использования европейских норм по транзиту газа через Украину - до завершения действия контракта (2019 года- УНИАН). Потом они будут неактуальны, поскольку построят обходные газопроводы, - отметил Витренко. - И это не исчерпывающий перечень угроз. Но мы должны выстоять. Потому что это не только миллиарды долларов».

Ранее Витренко сообщил, что Арбитражная палата Стокгольма завершила слушания по делу о пересмотре условий контракта по транзиту газа между Украиной и Россией. Два дня трибунал слушал юридических советников, свидетелей и экспертов. Причем позиция Украины, по словам Витренко, была убедительной.

Киев настаивает на изменении условий контракта, поскольку это предусмотрено его условиями. Статья 8.7 контракта предоставляет Украине право пересматривать транзитные тарифы в случае, если изменятся условия формирования транзитных тарифов в Европе. После подписания контракта по транзиту газа был принят так называемый Третий энергетический пакет (разъединяющий политику добычи, покупки и поставки газа - УНИАН), и условия формирования транзитных тарифов существенно изменились.

В случае принятия судом позиции Украины, «Газпрому» доведется платить Украине за транзит с 2017 по 2019 годы на 4 млрд долл. больше, а также выплатить еще 12 млрд долл в качестве компенсации за неполученные нами доходы в период с 2010 по 2015 годы.

Это и является причиной возможных атак со стороны российского монополиста.