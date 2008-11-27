Кабмин создал штаб для спасения ТЭК от кризиса

В Министерстве топлива и энергетики Украины создан Штаб оперативного реагирования и принятия мер по минимизации негативного влияния мирового экономического кризиса на функционирование предприятий топливно-энергетического комплекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минтопэнерго.

В соответствии с приказом министра от 26 ноября в 2008 г. №582 заседания Штаба будут проводиться в случае необходимости, но не менее одного раза в неделю.

Возглавляет Штаб министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

В состав Штаба вошли: первый заместитель министра (заместитель председателя Штаба) Олег БУГАЁВ; заместители министра Бурзу АЛИЕВ, Сергей ПАВЛУША, Владимир ЛУЧНИКОВ, Владимир МАКУХА, Наталия ШУМКОВА. А также – директора департаментов Минтопэнерго, председатель Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины Валерий КАЛЬЧЕНКО (по согласию); директор ГП “Энергорынок” Анатолий ВРУБЛЕВСКИЙ (по согласию); и.о. директора ГП НЭК “Укрэнерго” Константин УЩАПОВСКИЙ; президент ГП НАЭК “Энергоатом” Юрий НЕДАШКОВСКИЙ; президент НАК “Энергетическая компания Украины” Владимир ЗИНЕВИЧ; первый заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Владимир ТРИКОЛИЧ; главный специалист Департамента по вопросам электроэнергетики (секретарь Штаба) Елена НЕКРАСОВА.