"Нафтогаз": с 2020 года транзит газа через Украину будет дешевле альтернативных маршрутов

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор по развитию бизнеса Национального энергохолдинга «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

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В частности, комментируя ход рассмотрения в Стокгольмском арбитраже спора по газовому транзиту между Украиной и Россией и возможное решение о пересмотре цены транзита в сторону повышения, Витренко подчеркнул, что повышение цены европейцы оплачивать не будут. Более того, рост стоимости тарифа не обусловит необходимости строительства новых обходных путей доставки топлива, поскольку он окажется временным.

«Во-первых, в Европе цена газа определяется соотношением спроса и предложения, а не «себестоимостью добычи плюс стоимость транспортировки». Расходы газодобывающих компаний мало кого интересуют, - отметил он. - Расходы низкие по сравнению с рыночной ценой - получаешь значительную прибыль. Расходы высокие - получаешь доходы меньше или вовсе убыток. Твои проблемы».

Витренко пояснил, что Европа является нетто-импортером газа, и потому цена топлива определяется самой низкой ценой того объема газа, который может прийти из разных источников - Катара, Австралии, США и других государств.

«А стоимость транзита повышается на период до 2019 года - то есть до завершения транзитного контракта, - сказал топ-менеджер «Нафтогаза». - До этого времени Северный поток-2 не успеют построить. С 2020 года стоимость транзита через Украину упадет более чем в 9 раз и будет самой низкой по сравнению с обходными газопроводами. Напомню, все это - в соответствии с европейскими условиями формирования тарифа».

Витенко назвал «наивным» стремление снизить стоимость транзита топлива сейчас в надежде, что это как-то помешает строительству обходных газопроводов.

«Мы это проходили с Северным потоком-1. Тогда наши тарифы были самыми низкими в Европе, но это не помешало строительству. Более того, в пику обещаниям объемы транзита через Украину даже упали», - напомнил он.

Как сообщал УНИАН, Арбитражная палата Стокгольма завершила слушания по делу о пересмотре условий контракта по транзиту газа между Украиной и Россией. Два дня трибунал слушал юридических советников, свидетелей и экспертов. Киев настаивает на изменении условий контракта, поскольку это предусмотрено его условиями. Статья 8.7 контракта предоставляет Украине право пересматривать транзитные тарифы в случае, если изменятся условия формирования транзитных тарифов в Европе. После подписания контракта по транзиту газа был принят так называемый Третий энергетический пакет (разделяющий политику добычи, покупки и поставки газа - УНИАН), и условия формирования транзитных тарифов существенно изменились.

В случае принятия судом позиции Украины, «Газпрому» доведется платить Украине за транзит с 2017 по 2019 годы на 4 млрд долл. больше, а также выплатить еще 12 млрд долл. в качестве компенсации за не полученные нами доходы в период с 2010 по 2015 год.