«Киевэнерго» возобновило электроснабжение бюджетников

АК «Киевэнерго» возобновила электроснабжение отключенных вечером 26 ноября бюджетных учреждений и организаций Киева, имевших значительные задолженности по платежам за потребленную электроэнергию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в ходе переговоров руководства компании с представителями Киевской городской государственной администрации достигнуто соглашение о временном возобновлении энергоснабжении должников под гарантии КГГА принять срочные меры к погашению ними долга.

Как сообщал УНИАН, вчера АК "Киевэнерго" начала отключение учреждений и организаций, финансируемых из городского и районных бюджетов Киева и имеющих задолженность за потребленную электроэнергию.

По данным компании, расчеты указанной группы потребителей за ноябрь находятся на уровне 13%. При прогнозном потреблении на ноябрь в объеме 15,396 млн. грн. бюджетные организации, по состоянию на конец месяца, фактически уплатили 2,034 млн. грн. При этом долг этой группы потребителей уже на 1 ноября составлял 6,682 млн. грн.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.

Убыток "Киевэнерго" по итогам 9 месяцев 2008 года составил 278 млн. грн., при этом за такой же период прошлого года этот показатель был 25 млн. грн.

По итогам 9 месяцев 2008 года чистый доход (выручка) от реализации продукции "Киевэнерго" составил 4 млрд. 73 млн. грн.