Цены на нефть вернулись к снижению после роста накануне

Мировые цены на нефть снижаются во вторник в рамках коррекции после достижения в понедельник максимальных отметок с июля 2015 года, сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:25 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,78%, до 54,51 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,98%, до 51,28 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Читайте такжеBloomberg подсчитал, какая цена на нефть нужна странам-производителям для бездефицитного бюджета

Отмечается, что в понедельник цена нефти марки Brent поднялась выше 55 долларов за баррель, что стало самым высоким уровнем с 24 июля 2015 года. Нефть марки WTI дорожала до 52,42 доллара за баррель, что стало максимумом с 15 июля 2015 года. Это было связано с ожиданиями инвесторами стабилизации рынка "черного золота" после сделки ОПЕК по сокращению производства.

"Рынки поддаются на историю о ребалансировке (на рынке нефти - ред.), которой помогает соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти", - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитика исследовательской фирмы Energy Aspects Вирендры Чаухана (Virendra Chauhan).