Трехсторонняя встреча Украины, ЕС и России по газу запланирована в Брюсселе на 9 декабря
При этом в "Нафтогазе" заверили, что в вопросе импорта газа для украинского рынка компания руководствуется двумя критериями: цена и надежность.
Трехсторонняя встреча в формате Украина - Россия - ЕС по вопросам организации поставок и транзита газа из России в Европу может состояться в Брюсселе 9 декабря, и Украина подтверждает свою готовность к переговорам.
Об этом говорится в сообщении госхолдинга "Нафтогаз Украины" на официальной странице в Facebook.
"Подтверждаем готовность украинской стороны провести трехстороннюю встречу в Брюсселе в пятницу, 9 декабря", - говорится в сообщении.
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Ранее "Нафтогаз Украины" поддержал предложение вице-президента Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича о проведении трехсторонних переговоров с участием "Нафтогаза", Еврокомиссии и России, в ходе которых планируется обсудить вопросы транзита газа через территорию Украины и условия возможного возобновления импорта "голубого" топлива из России.
Комментируя вопрос транзита российского газа через территорию Украины, "Нафтогаз" заявил, что является крупнейшим транзитером российского газа европейским потребителям и обеспечивает высокое качество доставки.
В "Нафтогазе" заверили, что в вопросе импорта газа для украинского рынка компания руководствуется двумя критериями: цена и надежность.