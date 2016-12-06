Украина может закупать российский газ, но только на своих условиях - Коболев
Глава "Нафтогаза" сообщил, какие именно условия наиболее приемлемы для Украины для возобновления импорта газа из РФ.
Украина может закупать российский газ для прохождения текущего отопительного сезона, однако лишь на своих условиях цены и поставки, сказал в эфире одного из телеканалов глава национального энергохолдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Политики в этом вопросе нет. Это юриспруденция и коммерция, - сказал Коболев. - Нам всегда интересно иметь широкий круг поставщиков. Если "Газпром" согласится на наши условия, то мы подпишем допсоглашения и будем рассматривать вариант покупки у них газа".
Он не уточнил, какие именно условия наиболее приемлемы для Украины, но отметил, что по действующему контракту от 2009 года Украина, в случае организации покупки топлива в России, должна была бы уже в декабре осуществить предоплату топлива в объеме не менее 3 миллиардов кубометров, что в денежном эквиваленте составляет порядка 600 миллионов долларов. Такой сценарий для нашей страны не является допустимым, и потому Украина готова предложить России подписать дополнительное соглашение - так называемый "зимний пакет", оговаривающий все аспекты закупки топлива.
Читайте такжеТрехсторонняя встреча Украины, ЕС и России по газу запланирована в Брюсселе на 9 декабря
Коболев сказал, что обсуждение условий "зимнего пакета" должно состояться 9 декабря в Брюсселе.
"Переговоры будут об этом - про зимний пакет", - сказал глава "Нафтогаза".
Как сообщал УНИАН, Украина уже год не закупает газ в Российской Федерации и обходится исключительно импортом топлива от европейских поставщиков по реверсной схеме, а также газом собственной добычи. По плану правительства, уже к 2020 году Украина может нарастить собственную добычу топлива в объемах, необходимых для полного обеспечения собственных потребностей.