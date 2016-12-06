Украина может закупать российский газ, но только на своих условиях - Коболев

Украина может закупать российский газ для прохождения текущего отопительного сезона, однако лишь на своих условиях цены и поставки, сказал в эфире одного из телеканалов глава национального энергохолдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Политики в этом вопросе нет. Это юриспруденция и коммерция, - сказал Коболев. - Нам всегда интересно иметь широкий круг поставщиков. Если "Газпром" согласится на наши условия, то мы подпишем допсоглашения и будем рассматривать вариант покупки у них газа".

Он не уточнил, какие именно условия наиболее приемлемы для Украины, но отметил, что по действующему контракту от 2009 года Украина, в случае организации покупки топлива в России, должна была бы уже в декабре осуществить предоплату топлива в объеме не менее 3 миллиардов кубометров, что в денежном эквиваленте составляет порядка 600 миллионов долларов. Такой сценарий для нашей страны не является допустимым, и потому Украина готова предложить России подписать дополнительное соглашение - так называемый "зимний пакет", оговаривающий все аспекты закупки топлива.

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Коболев сказал, что обсуждение условий "зимнего пакета" должно состояться 9 декабря в Брюсселе.

"Переговоры будут об этом - про зимний пакет", - сказал глава "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, Украина уже год не закупает газ в Российской Федерации и обходится исключительно импортом топлива от европейских поставщиков по реверсной схеме, а также газом собственной добычи. По плану правительства, уже к 2020 году Украина может нарастить собственную добычу топлива в объемах, необходимых для полного обеспечения собственных потребностей.