Эрдоган ратифицировал соглашение с Россией по газопроводу в обход Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Российской Федерацией о строительстве газопровода "Турецкий поток", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Эрдогана.

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"Турецкий поток" предполагает строительство двух веток мощностью прокачки 31,5 миллиарда кубометров газа", - сообщает издание.

Отмечается, что первая нитка предусмотрена для поставок газа на турецкий рынок, вторая - для транзита топлива в Европу. Планируется, что проект будет закончен в декабре 2019 года.

Турецко-российское межправительственное соглашение по проекту газопровода "Турецкий поток" было подписано в Стамбуле 10 октября.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря парламент Турции принял закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода "Турецкий поток" в обход Украины.

За ратификацию документа проголосовали 210 депутатов, семь выступили против и шесть воздержались.